Российский губернатор приехал на выборы на Harley-Davidson

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на выборы в Совет депутатов Юкковского сельского поселения на мотоцикле Harley-Davidson. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Мотоцикл Harley-Davidson. Александр Юрьевич известен как заядлый мотоциклист», — уточнила собеседница агенства.

Дрозденко голосовал в деревне Лупполово Юкковского сельского поселения Всеволожского района по месту прописки. Он отметил, что муниципальные выборы важнее других, потому что «это власть, которая ближе всего к людям». «Это власть, которая каждый день общается с людьми, это власть, которая и работает на территории, где живут люди, и по большому счету ее задача как раз обеспечение основных насущных проблем», — заявил глава региона.

Ранее, накануне Дня Победы, 8 мая, губернатор Дрозденко принял участие в мотопробеге по Дороге жизни, посвященном 74-й годовщине Великой Победы. Колонна мотоциклистов во главе с ним начала движение по Мурманскому шоссе. Первую остановку участники мотопробега совершили на 10-м километре Дороги жизни на Румболовской горе.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Ленинградской области в этот день проходят выборы в органы местного самоуправления.

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