Губернатор Ленинградской области поучаствовал в мотопробеге по Дороге жизни

Накануне Дня Победы, 8 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мотопробеге по Дороге жизни, посвященном 74-й годовщине Великой Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Колонна мотоциклистов во главе с Александром Дрозденко начала движение по Мурманскому шоссе. Первую остановку участники мотопробега совершили на 10-м километре Дороги жизни на Румболовской горе. Там участники мотопробега возложили цветы к мемориалу «Полуторка» и мемориалу жертвам синайской авиакатастрофы. Следующей остановкой стало место братского захоронения в деревне Ириновка, где в годы блокады были похоронены ленинградцы, погибшие на Дороге жизни.

Завершился мотопробег у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги. Здесь глава региона встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Для нас этот мотопробег очень важен. Мы еще раз вспоминаем о героической Дороге жизни, которая дала возможность выжить осажденному Ленинграду, — отметил губернатор. — Сохранение исторической памяти — одна из важнейших наших задач. Многие сегодня взяли своих детей, ведь очень важно, чтобы каждое поколение знало, какой ценой была завоевана победа».