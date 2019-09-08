Собянин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и призвал всех москвичей прийти на избирательные участки. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин посетил избирательный участок, расположенный в школе на улице Николаева в Пресненском районе. Он отметил, что в Москве важный день — выборы парламента города, и подчеркнул, что Мосгордума во многом определяет судьбу столицы и горожан.

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«Поэтому, конечно, важно самим прийти, проголосовать, никому не передоверять это важное дело», — сказал Собянин.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах России. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

В Москве выбирают депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Всего в городе открыто больше 3,6 тысячи избирательных участков для голосования. В трех округах Москвы впервые проводится эксперимент по электронному голосованию.

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