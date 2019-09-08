Оса «вмешалась» в выборы в Мосгордуму

Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму на одном из избирательных участков, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалев. Его цитирует РИА Новости в воскресенье, 8 сентября.

По его словам, после того, как осу «героически согнали», открытость выборов была восстановлена. Он выразил надежду на то, что подобных инцидентов больше не повторится.

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Ковалев подчеркнул, что с технической точки зрения процедура наблюдения за выборами выверена, так как производится не первый год. Он добавил, что помимо этого случая ничего курьезного больше не фиксировались.

8 сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка. Свой выбор уже сделал президент России Владимир Путин.

Всего в единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 регионах. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. К настоящему моменту известно о нарушениях в Хабаровском крае.

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