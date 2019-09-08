«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах

Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 8 сентября.

Он отметил, что по остальной части нарушений, отображенных на карте, принимаются меры и «избирательные права восстанавливаются в полном объеме».

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Борисов также пояснил, что сам «Голос» не проверяет подлинность описываемых случаев якобы нарушения законодательства. По его словам, деятельность «Голоса» полезна для понимания существующих проблем в избирательной системе.

Ранее в воскресенье, 8 сентября, стало известно о массовых нарушениях на выборах в Хабаровском крае. Всего в России проходит более пяти тысяч выборов разного уровня.

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