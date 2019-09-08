В российском регионе пожаловались на массовые нарушения на выборах

Пользователи соцсетей пожаловались на нарушения, которые они заметили во время голосования на избирательных участках Хабаровского края. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за выборами Максим Григорьев.

По его словам, в доме-интернате соцработники оказывали давление на инвалидов. Он также рассказал о случае вброса: местная жительница на избирательном участке узнала, что в ее квартире прописаны неизвестные ей люди, которые уже проголосовали.

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Политолог Федорова Анна сообщила о других нарушениях: выдаче бюллетеней без предъявления паспорта, незаконной агитации, отключении света на участках, недопуске наблюдателей. По ее словам, пользователи социальных сетей пишут и о случаях голосования уже умерших.

«Абсолютно полный спектр всех возможных нарушений», — отметила она.

Всего в регионе в единый день голосования проходят 40 избирательных кампаний. В частности, выбирают депутатов законодательной думы, мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре.

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