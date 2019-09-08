Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук, где проголосовал на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 8 сентября.

Российский лидер не впервые выбирает именно этот участок для голосования.

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6 сентября глава государства заявил, что считает честную конкуренцию и уважение к оппонентам одними из главных принципов выборов в век современных технологий.

8 сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка. Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Нескольким оппозиционным кандидатам было отказано в регистрации из-за проблем с подписями. После этого в столице прошла волна массовых акций протеста, которые не были согласованы властями.

Всего в единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 регионах. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

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