В ЦИК рассказали о спокойном дне тишины

Жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России не поступало. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает ТАСС.

«День тишины прошел в полном спокойствии. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать», — сказал он.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 региональных законодательных собраниях, в 16 субъектах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

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