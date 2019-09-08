В Москве открылись участки для голосования. В столице начались выборы депутатов городской думы. Об этом сообщает сайт ЦИК.

Голосование проходит в 45 избирательных округах. В трех из них — №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Центральное и Южное Чертаново) — проводится эксперимент по электронному голосованию.

Всего на 45 мест в столичном парламенте претендует 231 кандидат, из них 170 человек от партий и 61 самовыдвиженец. 57 претендентам отказано в регистрации, в основном это представители так называемой несистемной оппозиции, например, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Любовь Соболь, глава совета депутатов округа Красносельский Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Отказ в их регистрации объяснили тем, что в собранных ими подписях было много брака.

Получивший отказ представитель «Яблока» Сергей Митрохин через суд добился регистрации на выборах.

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