Главной интригой на выборах в Мосгордуму назвали явку

Главной интригой на выборах в Мосгордуму станет явка, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Единственной интригой московской кампании на сегодняшний день остается явка. Ряд экспертов высказывают гипотезу о том, что рост информированности и уплотнения событийного потока может привести к повышению явки на выборах в Мосгордуму», — говорится в документе.

По мнению экспертов фонда, сейчас сложно говорить, насколько значительным будет повышение явки. При этом приток избирателей сыграет на пользу КПРФ и «Яблоку», чьи зарегистрированные кандидаты обладают достаточным электоральным потенциалом.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 человек от партий и 62 самовыдвиженца. 57 кандидатам отказано в регистрации, в основном это представители так называемой несистемной оппозиции, например, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Любовь Соболь, глава совета депутатов округа Красносельский Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Отказ в их регистрации объяснили тем, что в собранных ими подписях было много брака. Получивший отказ представитель «Яблока» Сергей Митрохин через суд добился регистрации на выборах.

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