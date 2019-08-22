ЕР по итогам выборов сформирует крупнейшую фракцию в столичном парламенте

«Единая Россия» по итогам выборов 8 сентября сформирует крупнейшую фракцию в столичном парламенте. То, что формально представители партии власти, ее сторонники шли как самовыдвиженцы, можно назвать технологическим ходом. Такое мнение высказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

По данным социологов, рейтинг ЕР в Москве стабилен и находится на уровне 25 процентов. Исходя из этого, можно говорить, что нынешняя громкая кампания вряд ли повлияет на конфигурацию будущего состава Мосгордумы, пояснил эксперт.

В партии же уверены в том, что избирательная кампания в столице стала по-своему уникальной: «Единая Россия» отправила кандидатов собирать подписи избирателей, хотя формально они имели право этого не делать. «Анализ ситуации показывает неоспоримую пользу сбора подписей для получения поддержки избирателей. Все наши кандидаты до этого прошли процедуру предварительного голосования — представили свои программы, проводили встречи с людьми, прошли дебаты. Польза такой коммуникации с избирателями доказана многолетней нашей практикой. И сбор подписей стал еще одним таким способом взаимодействовать с людьми — услышать их и рассказать о себе», — пояснил секретарь Московского городского регионального отделения ЕР Андрей Метельский.

В свою очередь, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отметил, что «Единая Россия» в ходе предварительного голосования и избирательной кампании традиционно стремится работать не только со своим активом и сторонниками, но и с самыми различными группами избирателей.

«Партия использует различные модели предвыборной мобилизации и участия в кампании. В Москве городская организация "Единой России" приняла решение пройти через процедуру сбора подписей. Этим, на мой взгляд, она стремилась достичь трех целей: обеспечить прямую поддержку москвичей-сторонников "Единой России" в ходе подписной кампании, обратиться с предвыборным посланием к населению Москвы в целом, аккумулировать пожелания и требования москвичей — собрать "наказы" избирателей», — пояснил эксперт.

Орлов подчеркивает — все эти цели достигнуты, хотя и в разной степени. А предвыборное послание партии в Москве транслировалось эффективно и дифференцированно с учетом специфики избирательных округов.

«Предложение об обязательном сборе подписей всеми кандидатами заслуживает внимания», — считает Орлов.

Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти, состоится 8 сентября 2019 года.

