Кремль прокомментировал иски к организаторам несанкционированных митингов

Практика подачи компаниями исков за ущерб от несанкционированных митингов является допустимой и законной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 22 августа.

«Все физические и юридические лица имеют право отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом», — отметил он, отвечая на вопрос об иске Московского метрополитена.

Об иске стало известно ранее в четверг. Ответчиками выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также основатель Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Ранее в августе в столичные суды поступили три иска к организаторам несогласованных акций в Москве. Их общая сумма составляет около 13 миллионов рублей, ответчиками выступают несколько политических деятелей. Среди них — Илья Яшин, Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, а также Любовь Соболь и Алексей Навальный.

Иски подали «Мосгортранс» (Коптевский районный суд), госучреждение «Автомобильные дороги» (Коптевский суд), а также компания «Анкор» (Тушинский районный суд).

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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