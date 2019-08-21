Путин рассказал о «мертвых душах» на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин назвал фальсификацией появление в подписных листах кандидатов в Мосгордуму фамилий умерших людей. Об этом глава государства заявил во время своего визита в Хельсинки, передает ТАСС.

«"Мертвые души" в подписных листах кандидатов на выборах в Москве — не ошибка, а фальсификация», — подчеркнул президент.

По мнению Путина, массовые акции протеста в Москве в поддержку независимых кандидатов, которые проходят с конца июля, не являются уникальным явлением. Подобные манифестации в разных странах мира имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, указал российский лидер. «Там речь идет и о погибших и тысячах пострадавших», — отметил глава государства.

19 августа Путин в ходе своего визита во Францию заявил, что Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции. По его словам, власти будут делать все, чтобы ситуация развивалась в рамках законодательства. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проводить параллели между акциями «желтых жилетов» и протестными акциями в Москве — неправильно.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

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