Московский метрополитен подал в суд на Навального и Яшина

Московский метрополитен подал в суд на незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, а также основателя Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом свидетельствуют данные сайта московских судов.

Иск, поданный 21 августа, будет рассматривать Коптевский районный суд Москвы.

Ответчиками выступают незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Ранее в августе в столичные суды поступили три иска к организаторам несогласованных акций в Москве. Их общая сумма составляет около 13 миллионов рублей, ответчиками выступают несколько политических деятелей. Среди них — Илья Яшин, Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, а также Любовь Соболь и Алексей Навальный.

Иски подали «Мосгортранс» (Коптевский районный суд), госучреждение «Автомобильные дороги» (Коптевский суд), а также компания «Анкор» (Тушинский районный суд).

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. Оппозиционеры утверждают, что их отстранение от выборов политически мотивированно. После несанкционированных акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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