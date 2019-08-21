Собянин взял ситуацию с выборами под личный контроль

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова провела встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом она заявила на заседании ЦИК, передает ТАСС.

По словам Памфиловой, на встрече с Собяниным обсуждались жалобы и обращения к ЦИК кандидатов от КПРФ на выборах в Московскую городскую думу. Претензии были связаны с действиями как окружных комиссий и Мосгоризбиркома (МГИК), так и исполнительной власти, уточнила глава ЦИК.

«Предметно обсудили [ситуацию], Сергей Семенович дал поручения, взял под личный контроль», — добавила она.

В своем партийном заявлении коммунисты, 7 августа встретившиеся с избирателями у здания ЦИК, выдвинули следующие требования: отставка председателя МГИК Валентина Горбунова, новый подсчет подписей кандидатов на выборы в столичный парламент, изменение избирательного законодательства и прекращение «политических репрессий».

Как отмечает «Комсомольская правда», на выборах в Мосгордуму на данный момент зарегистрировано 233 кандидата — 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. По словам заместителя главы ЦИК Николая Булаева, выборы будут конкурентными, поскольку на один мандат пока что претендуют по пять человек.

Отказ получили 57 кандидатов, в основном представители так называемой несистемной либеральной оппозиции, в частности, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и Любовь Соболь, глава совета депутатов округа Красносельский Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Отказ им избиркомы мотивировали наличием у них большого количества недействительных подписей — например, поддельных и от уже умерших людей. О том, что эти кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая на самом деле была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику», пишет Ura.ru.

Власти, в том числе Администрация президента, неоднократно рекомендовали получившим отказ кандидатам обращаться в суд. «Законом предусмотрена процедура, и здесь все абсолютно четко, здесь нет никакой двусмысленности», — отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Благодаря суду регистрации на выборах в Мосгордуму добился, в частности, представитель «Яблока» Сергей Митрохин.

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