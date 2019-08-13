Митрохина допустили до выборов в Мосгордуму

Московский городской суд отменил отказ окружной избирательной комиссии представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

«Мосгорсуд вынес решение, которым удовлетворил административное исковое заявление Митрохина, отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата», — сказала Солопова.

Она добавила, что решение суда исполняется немедленно.

Митрохин представляет 43-й избирательный округ Москвы.

16 июля политик заявил, что избирательные комиссии должны зарегистрировать всех независимых кандидатов-самовыдвиженцев, предоставивших необходимое количество подписей, поскольку процедура проверки подписей, по его мнению, не работает должным образом. В тот же день Митрохину и ряду других политиков было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Среди нарушений обнаружены подписи умерших людей, несоответствие паспортных данных, подписи жителей других округов и дважды оставленные подписи.

Выборы в столичный парламент пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

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