Независимые кандидаты захотели попасть на выборы в Мосгордуму в обход закона

Несколько независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы на встрече с руководством Центризбиркома (ЦИК) России призвали допустить их до выборов в столичный парламент в обход процедур, предусмотренных действующим законодательством. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя ЦИК Николая Булаева с группой кандидатов во главе с Сергеем Митрохиным, выдвигающимся от партии «Яблоко», сообщает Business FM.

Митрохин на встрече заявил, что избирательные комиссии должны зарегистрировать всех независимых кандидатов-самовыдвиженцев, предоставивших необходимое количество подписей (около 4,5-5 тысяч в зависимости от округа, в котором выдвигается кандидат — прим. «Ленты.ру»), поскольку процедура проверки подписей, по его мнению, не работает должным образом.

Булаев в свою очередь спросил Митрохина, есть ли в федеральном или региональном законодательстве норма, согласно которой можно было бы удовлетворить его предложение. Тот не нашелся, что ответить по существу, и заявил, что опирается на нормы Конституции. Замглавы ЦИК затем предположил, что если согласиться и зарегистрировать всех желающих, то это может вылиться в «следующий шаг — хочу, чтобы все, кто зарегистрирован, стали депутатами». На этом их дискуссия закончилась.

После встречи Митрохин сообщил РИА Новости, что независимые кандидаты остались недовольны результатами переговоров.

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершается 16 июля. В этот день окружные избирательные комиссии примут окончательные решения по допуску кандидатов. Туда будут направлены представители ЦИК, сообщил Булаев на встрече с Митрохиным и другими кандидатами.

Вопрос, касающийся процедур проверки подписей, предоставляемых кандидатами в избиркомы, был поднят после отказа в регистрации оппозиционных кандидатов, в частности Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия и Геннадия Гудковых. В связи с этим 14 июля в Москве прошла несогласованная акция. В ЦИК в свою очередь заявили, что призывы к людям выйти на улицу со стороны независимых кандидатов говорят о слабости последних, а в Кремле сообщили, что исключают возможность отказа от сбора подписей ради регистрации всех кандидатов.

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