Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 16 июля.

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит», — отметил он.

Песков уточнил, что вопросы соблюдения избирательного законодательства находятся в компетенции избиркома. Он также исключил возможность отказа от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы.

14 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция, связанная с недопущением оппозиционных кандидатов до голосования. На отказ в регистрации пожаловались Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Между тем в Мосгоризбиркоме объяснили, что это произошло из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли. В ЦИК посоветовали недовольным обратиться в суд.

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