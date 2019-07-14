Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Двач».

На распространенных кадрах видно, как Соболь убегает из отделения полиции — следом за ней бегут сотрудники правоохранительных органов. «Бегу на свободу», — сообщает она.

После того как полицейские догоняют Соболь, она доказывает, что ее пытаются задержать на незаконных основаниях. Несколько десятков человек скандируют «Свободу!» в то время, как силовики хотят увести ее в отделение.

По данным «Двача», из ОВД также сбежал директор ФБК Иван Жданов.

Несогласованная акция, связанная с выборами в Мосгордуму, проходит, в воскресенье, 14 июля у здания Мосизбиркома. Более 25 человек, в том числе организаторы, по сообщениям МВД, были задержаны. Всего в акции приняли участие более тысячи человек.

Ранее стало известно, что 725 подписей, собранные Любовью Соболь для участия в выборах в Мосгордуму, признаны недействительными при допустимом браке в 10 процентов. После этого юристка призвала в Twitter принять участие в акции оппозиции.

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