На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих

На митинг оппозиции, который прошел в понедельник, 15 июля, на Трубной площади в центре Москвы пришли не более 500 человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

«Общее количество протестующих не превысило 500 человек, включая журналистов, съемочные группы ряда телеканалов и полицейских», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что жители города не поддержали протест, несмотря на «широкую пропагандистскую кампанию в соцсетях и СМИ».

По его словам, сотрудники полиции никаким образом не препятствовали проведению мероприятия, задержаний не было.

В ходе акции кандидаты от оппозиции на выбору в Мосгордуму, вывели на Трубную площадь сотрудников своих избирательных штабов. В частности, в акции приняли участие сотрудники Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина и Сергея Цукасова, получившего положительный протокол о регистрации.

Накануне, 14 июля, в центре Москвы прошла несогласованная акция, связанная с недопущением оппозиционных кандидатов до голосования. На отказ в регистрации пожаловались Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы. Между тем в Мосгоризбиркоме объяснили, что это произошло из-за ошибок в предоставленных документах и проблем с подписями. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли.

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