Путин порассуждал о честных выборах

Президент России Владимир Путин считает честную конкуренцию и уважение к оппонентам одними из главных принципов выборов в век современных технологий. Об этом говорится в приветствии президента участникам международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 6 сентября.

По словам Путина, именно цифровые технологии «открывают качественно новые возможности для развития институтов прямой демократии и общественного контроля, для повышения прозрачности избирательных процедур, учета интересов и мнения каждого избирателя».

Материалы по теме Что нужно знать о выборах в Мосгордуму Как найти своих кандидатов, не заблудиться по пути на участок или проголосовать онлайн

При этом российский лидер отметил и другие факторы честных выборов, среди которых — «открытость, легитимность выборов на всех уровнях, честная конкуренция, диалог и уважение к оппонентам, безусловная ценность прав и свобод граждан».

Ранее стало известно, что явка на пилотные электронные выборы среди московских студентов составила почти 70 процентов, более половины всех проголосовавших сделали это с 11 до 13 часов, в основном со смартфонов. Электронная явка составила 69,8 процента, проблемы возникли у 1,7 процента голосовавших. Они были связаны с потерей связи на мобильном.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!