Путин назвал пользу протестов молодежи

Молодежь имеет право на протестные акции, иногда это приводит к позитиву, так как встряхивает власть. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума, передает РИА Новости в четверг, 5 сентября.

«Люди имеют право на выражение своей точки зрения», — подчеркнул он.

При этом глава государства указал на необходимость действовать в рамках действующего законодательства.

19 августа российский лидер впервые прокомментировал массовые акции протеста в столице, в том числе несанкционированные, которые проходят с конца июля из-за избирательной кампании в Мосгордуму. Президент заявил, что граждане имеют право на мирные протесты, но никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений.

Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов из-за различных нарушений при сборе подписей, в частности, некоторые указали в документах фамилии уже умерших людей.

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