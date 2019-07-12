Эксперимент с электронным голосованием назвали успешным

Явка на пилотные электронные выборы среди московских студентов составила почти 70 процентов, более половины всех проголосовавших сделали это с 11 до 13 часов, в основном со смартфонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Департаменте информационных технологий (ДИТ) в пятницу, 12 июня.

Электронная явка составила 69,8 процента, проблемы возникли у 1,7 процента голосовавших. Она были связаны с потерей связи на мобильном телефоне.

Уточняется, что все элементы процесса голосования впервые были показаны «в живую»: регистрация, голосование через анонимизированный бюллетень, система вывода результатов, в том числе на постоянно работающие принтеры.

Эксперимент проводился с целью выявления слабых элементов функционирования системы электронного голосования. Так, в ходе тестирования одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75 процентов студентов уже проголосовали. Оставшиеся 25 процентов проголосовали до окончания голосования, так и не узнав о сбое. Проблема была обнаружена в сетевых настройках из-за слишком длительной работы системы.

По словам заместителя руководителя ДИТ Артема Костырко, публичные тесты на то и нужны, чтобы выявлять проблемы. Он отметил, что теперь планируется перейти на регулярные тесты для профессионалов, которые также будут публичными.

Голоса студентов сохранили в блокчейн и успешно расшифрованы. Студенты-наблюдатели смогли присутствовать при процедуре сборки ключа и начала расшифровки.

В тестировании приняли участие 1253 студентов, всего подано голосов 1218.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!