НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota

Венчурный фонд Typhoon Digital Development, владеющий международным поставщиком IT-решений в области связи НПФ «Беркут», сообщает о назначении на должность генерального директора НПФ Андрея Богданова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ранее Андрей занимал должность директора по информационным технологиям оператора мобильной связи Yota. Основными задачами нового руководителя НПФ «Беркут» станут обеспечение перехода от проектной к продуктовой политике и превращение компании в ключевого поставщика сервисов и продуктов для крупных телекоммуникационных компаний.

Новое назначение станет для Андрея не первым опытом сотрудничества с НПФ «Беркут»: за свою деловую карьеру он успел поработать в компании в качестве руководителя отдела внедрения. В дальнейшем в течение 9 лет Андрей Богданов работал в структурах оператора мобильной связи Yota, где руководил департаментом внедрения и сопровождения программных продуктов, а затем занимал должность директора по информационным технологиям. В числе прочего за этот период он обеспечил разработку и внедрение передовых цифровых решений и реализовал трансформацию ИТ-блока оператора. В 2016 году Андрей Богданов получил статус магистра делового администрирования (MBA) по направлению «Современный менеджмент» в Moscow Business School. В 2018 году он был включен в топ-50 директоров по ИТ по версии газеты «Коммерсантъ».

В качестве генерального директора НПФ «Беркут» Андрей Богданов планирует пересмотреть и обновить портфель продуктов и решений компании и углубить партнерство с ключевыми заказчиками. К ним в настоящее время относятся оператор сотовой связи «Теле2» и ряд мобильных операторов за рубежом, в том числе в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки. В ближайшее время под руководством нового генерального директора планируется более чем на 20 процентов увеличить численность сотрудников «Беркута», при этом большая часть будет нанята в отдел разработки.

«Мы нацелены на заметное наращивание выручки — для этого предстоит прежде всего найти драйвер роста среди крупных федеральных операторов на российском рынке. Другим важным приоритетом для компании станет сокращение времени вывода продуктов на рынок, что в конечном счете позволит в сжатые сроки разнообразить портфель решений и обеспечит наших партнеров дополнительными конкурентными преимуществами. Уверен, что мой опыт работы на рынке связи и приобретенные компетенции помогут в решении этих амбициозных задач», — прокомментировал свое назначение Андрей Богданов.

Он также подчеркнул, что НПФ «Беркут» буквально накануне его назначения провела ряд продуктивных встреч в рамках мирового форума MWC, презентовав решения компании потенциальным клиентам — мобильным операторам, работающим на развивающихся рынках.