Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о беспрецедентно низком проценте отказов в регистрации на выборах в рамках избирательных кампаний всех уровней. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 4 сентября.

«Свыше 91 процента кандидатов были зарегистрированы избиркомами»,— заявила она.

По ее словам, ряд кандидатов утратили свой статус в ходе избирательной кампании, поэтому в избирательные бюллетени будут включены 89 процентов (около 105,5 тысячи кандидатов). Непосредственный отказ получили лишь шесть процентов потенциальных участников, уточнила Памфилова.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации более 50 самовыдвиженцам на выборах в Мосгордуму. В их подписных листах нашли различные несоответствия, некоторые даже указали фамилии уже умерших людей.

С конца июля в Москве проходят протестные акции в поддержку бывших кандидатов.

8 сентября в единый день голосования в России пройдут выборы в 85 регионах.

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