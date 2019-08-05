В Мосгоризбиркоме назвали истинную цель оппозиционных политиков

Независимые кандидаты на выборы в Мосгордуму, получившие отказ в регистрации, готовились таким образом к борьбе за отмену сбора подписей перед другой избирательной кампанией. Таким мнением поделился председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в интервью «Российской газете».

По его словам, после этого оппозиционные выдвиженцы едва ли могут заниматься политикой, «утверждая, что они борются за будущее России».

«Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году», — заявил собеседник издания, отвечая на вопрос о том, почему такие политики, как Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы или Илья Яшин, не смогли собрать необходимое количество подписей в отличие от других кандидатов.

Горбунов также напомнил о ряде грубых нарушений в ходе сбора подписей. Так, например, у Соболь обнаружили подписи уже умерших жителей города. В списках других выдвиженцев также значились избиратели с недействительными паспортами.

Ранее в июле бывшая помощница главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», журналистка Леся Рябцева обвинила оппозиционера и главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. По ее словам, во время подготовительной кампании из биткоин-кошелька Навального были выведены 12,7 миллиона рублей пожертвований. Из них на сбор подписей были потрачены лишь 2,7 миллиона рублей. Рябцева отмечала, что судьба оставшихся денег неизвестна.

3 августа и 27 июля в Москве состоялись несогласованные мероприятия в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях. В первой акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержаны более тысячи, а во второй — порядка 1500 тысячи, за разные правонарушения задержаны около 600. В результате июльской акции 88 человек арестованы, еще 330 участников оштрафовали.

Власти столицы согласовали проведение на улице Академика Сахарова двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый и призывали жителей не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

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