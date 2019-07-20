Леся Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей

Бывшая помощница главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистка Леся Рябцева обвинила оппозиционера и главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу (Мосгордуму). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам журналистки, во время подготовительной кампании из биткоин-кошелька Навального были выведены 12,7 миллиона рублей пожертвований. Из них на сбор подписей были потрачены лишь 2,7 миллиона рублей. Рябцева отметила, что судьба оставшихся денег неизвестна.

Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму не были допущены до выборов из-за большого числа забракованных подписей. По словам Рябцевой, собрать необходимое количество подписей помешала растрата денег Навальным. «Вот последние его отпуска с семьёй (Италия и Австрия) были в разгар кампаний по сбору подписей», — пишет журналистка.

Для помощи Навальному и его соратникам был создан Центр сбора подписей (ЦСП), финансируемый из биткон-кошелька оппозиционера. В отчете Штаба Навального говорилось, что с 9 июня по 4 июля для 35 кандидатов собрали девять тысяч подписей. Глава Штаба Леонид Волков сообщал, что стоимость одной подписи составляет около 300 рублей.

Рябцева указывает, что на 12,7 миллиона рублей кандидаты могли собрать 42 тысячи подписей — этого хватило бы, чтобы отобрать из них качественные, отмечает журналистка.

Кроме того, Рябцева сообщила, что сборщики подписей получали зарплату от московского Штаба Навального. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, материальная поддержка, которая оказывается в целях проведения избирательной кампании без оплаты из средств избирательного фонда, незаконно.

Таким образом, фонд, управляющий штабами Навального может быть оштрафован на миллион рублей, а каждый кандидат — на 20-25 тысяч рублей. Также, согласно статье 141.1 УК РФ, возможно уголовное наказание.

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