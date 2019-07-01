Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

На блогера составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). Суд дал Навальному 10 суток ареста. Ожидается, что его адвокаты обжалуют это решение.

В Москве и в ряде городов России 12 июня прошли несанкционированные акции в поддержку Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен, так как его вина не была доказана. При этом сам Голунов отказался идти на акцию.

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