МВД насчитало 1600 участников митинга в центре Москвы

В согласованном митинге в центре Москвы, который прошел под лозунгом «Закон и справедливость для всех», приняли участие около 1600 человек. Об этом говорится в сообщении столичного управления МВД.

Акция проходит на проспекте Академика Сахарова. «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отметили представители правоохранительных органов. Ожидается, что митинг завершится в 15:00 по московскому времени.

Организаторами акции выступают Союз журналистов России (СЖР) и Союз журналистов Москвы. Предполагалось, что в митинге примут участие до 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что председатель СЖР Владимир Соловьев пригласил на митинг всех, кому «небезразличны принципы свободы слова, информации и соблюдения законности в отношении граждан нашей страны», а также журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

В Москве и в ряде городов России 12 июня прошли несанкционированные акции в поддержку Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен, так как его вина не была доказана. При этом сам Голунов отказался идти на акцию.

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