В Москве подготовились к митингу за «справедливость для всех»

В центре Москвы началась подготовка к согласованному митингу, который пройдет под лозунгом «Закон и справедливость для всех» в воскресенье, 16 июня. В частности, на проспекте Академика Сахарова уже перекрыли движение и установили сцену, соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале «Ельцин Центр».

Кроме того, в связи с проведением акции до 20:00 16 июня для транспорта будет закрыт участок улицы Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской улицей.

Начало сбора участников запланировано на 12:00 по московскому времени, сама акция пройдет с 13:00 до 15:00. Ожидается, что в ней примут участие до 20 тысяч человек. Организаторами акции выступают Союз журналистов России (СЖР) и Союз журналистов Москвы.

Ранее сообщалось, что председатель СЖР Владимир Соловьев пригласил на митинг всех, кому «небезразличны принципы свободы слова, информации и соблюдения законности в отношении граждан нашей страны», а также журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

12 июня в Москве и ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен, так как его вина не была доказана. При этом сам Голунов отказался идти на акцию.

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