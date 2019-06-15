В Москве анонсировали митинг за свободу слова и справедливость

В Москве в воскресенье, 16 июня, пройдет митинг «Закон и справедливость для всех», организованный Союзом журналистов России (СЖР) и Союзом журналистов Москвы. Об этом сообщается на сайте СЖР.

Как отмечается, мероприятие состоится на проспекте Академика Сахарова. Начало сбора участников запланировано на 12:00 по московскому времени, сама акция пройдет с 13:00 до 15:00. Ожидается, что в ней примут участие до 20 тысяч человек.

По словам председателя СЖР Владимира Соловьева, на митинг приглашаются те, кому «небезразличны принципы свободы слова, информации и соблюдения законности в отношении граждан нашей страны», и те, кто хочет проявить свою гражданскую позицию.

12 июня в Москве и ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, который был обвинен в покушении на сбыт наркотиков и отправлен под домашний арест, а позже отпущен, так как его вина не была доказана. При этом сам Голунов отказался идти на акцию.

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