Петербургский штаб Навального обвинили в клевете

Сотрудница гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елена Орлова обвинила одну из активисток штаба оппозиционера Алексея Навального в клевете. Об этом сообщает портал Ruposters.

25 июня на YouTube-канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» появился ролик «Анатомия рисования подписей». В нем активистка Ольга Гусева утверждает, что администрация Выборгского района якобы занимается фальсификацией подписных листов в поддержку временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова. В частности, сотрудница штаба обвинила заместителя директора гимназии Орлову в попытке заблокировать выход из администрации и украсть камеру.

Сама женщина отрицает обвинения. По ее словам, героиня видеозаписи даже не похожа на нее. «Сегодня у меня приняли заявление в полиции о привлечении к уголовной ответственности за клевету Ольги Гусевой. Она представилась в своем ролике и показала фотографию — не мою, но под моими именем, фамилией и должностью. Я очень возмущена всеми событиями, которые происходят, потому что оклеветать можно любого честного человека, который вообще не участвует в этом», — сказала Орлова.

Он добавила, что собирается подать иск в суд и заявление в прокуратуру. Кроме того, на действия Гусевой хочет пожаловаться и коллектив гимназии, где работает Орлова.

В мае сообщалось о расследовании телеканала НТВ, посвященном расходам и спонсорам Навального. В частности, в фильме рассказывалось о том, кто переводит крупные суммы на электронные кошельки оппозиционера, сколько денег он тратит в заграничных поездках и как ему удалось устроить дочь в Стэнфордский университет в США.

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