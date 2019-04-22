Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате

Оппозиционер Алексей Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), получил более 62 миллионов рублей за размещение компромата. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщается в Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК».

Как отмечается, такой вывод можно сделать из истории переводов на два биткоин-кошелька, которые Навальный использует еще со времен своей предвыборной кампании.

По словам автора канала, накануне появления в сети новых публикаций ФБК на кошельки политика поступали крупные суммы от неизвестных спонсоров. Так, 21 ноября 2018 года, перед публикацией материала о британском гражданстве телеведущего и замгендиректора телеканала «Россия 1» Сергея Брилева Навальный получил 19,9 биткоина. Движение на счетах было замечено и перед появлением ролика о председателе правления Пенсионного фонда России Антоне Дроздове в июне прошлого года — тогда на кошелек оппозиционера поступило 12,4 биткоина.

Аналогичные поступления фиксировались и перед публикацией материалов о бизнесмене Олеге Дерипаске и Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич) — за них Навальный получил 13 биткоинов, а также перед появлением видео о незадекларированном трехэтажном пентхаусе с гектаром земли на Рублевке депутата Госдумы Леонида Слуцкого, за которое оппозиционеру выплатили 10,8 биткоина.

При этом, говорится в сообщении Telegram-канала, сотрудникам ФБК давно не поднимают зарплаты, а некоторым даже задерживают выплаты.

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