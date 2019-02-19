Пригожин пожаловался на шантаж Навального

Оппозиционер Алексей Навальный в ультимативной форме предложил бизнесмену Евгению Пригожину пожертвовать 300 миллионов рублей на предвыборную кампанию оппозиционеров в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Ридус» во вторник, 19 февраля.

По словам бизнесмена, в обмен Навальный пообещал «прекращение искусственно нагнетаемого скандала вокруг питания в школах Москвы». На раздумья Пригожину дали две недели.

«Ровно через две недели со мной связались и попросили о встрече с Любовью Соболь, с которой я встретился и дал категорический отказ. После чего Навальный продолжил шантаж, выпуская фейковые ролики», — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Накануне Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал видео о некачественном питании в школах и детских садах, за которое якобы ответственен комбинат питания «Московский школьник», связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным. Видеоряд содержит фото унитаза, который якобы использовался в качестве емкости для обработки овощей и фруктов.

В ответ директор «Московского школьника» Николай Фатеев записал видеоэкскурсию по комбинату.

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