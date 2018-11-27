Брилев подтвердил британское подданство и удивился расследованию на эту тему

Телеведущий Сергей Брилев подтвердил, что является британским подданным. Он написал в Facebook, что никогда не скрывал второго гражданства, а источники средств, на которые он приобрел недвижимость за рубежом, «прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам».
По словам Брилева, его работодатель (холдинг ВГТРК, где он также занимает позицию заместителя гендиректора телеканала «Россия 1» — прим. «Ленты.ру») был в курсе появления у него вида на жительство в Великобритании и получения им второго гражданства. О наличии второго паспорта он своевременно проинформировал и миграционную службу, заверил ведущий.
«Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть никаких законов я не нарушил. К тому же по характеру работы доступа к гостайнам у меня нет», — заявил Брилев.
По его словам, его жена гражданкой Великобритании не является. «О каком "расследовании" идет речь? Мы никогда ничего не скрывали. Вот, собственно, и все», — подытожил ведущий.
Расследование о семье Брилева 22 ноября опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. В нем утверждалось, что у телеведущего есть британское гражданство, а его семья владеет недвижимостью в стране. В собственности жены Брилева, по данным ФБК, имеется квартира в лондонском предместье Чизик, купленная в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов (порядка 66 миллионов рублей по текущему курсу).