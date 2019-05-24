НТВ подготовило расследование о Навальном

Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Анонс документального фильма размещен на сайте телеканала.

Как отмечается, фильм под названием «Гражданин Навральный 2: переход наличности» покажут в эфире НТВ 25 мая в 00:00.

По словам авторов расследования, в частности, в фильме рассказывается о том, кто переводит крупные суммы на электронные кошельки Навального, сколько денег оппозиционер тратит в заграничных поездках и как ему удалось устроить дочь в Стэнфордский университет в США.

В апреле сообщалось, что Навальный потратил во время своих заграничных поездок более 47 миллионов рублей. До этого стало известно, что оппозиционер заработал более 62 миллионов рублей за размещение компромата. Отмечалось, что средства поступали на два принадлежащих ему биткоин-кошелька накануне публикаций ФБК.

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