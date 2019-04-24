Подсчитаны траты Навального на отпуск

Оппозиционер Алексей Навальный, возглавляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), потратил более 47 миллионов рублей во время своих заграничных поездок. Об этом в среду, 24 апреля, сообщается в Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК».

Как отмечает канал, даты снятия средств с принадлежащих Навальному биткоин-кошельков, на которые ему поступают крупные суммы, совпадают с датами поездок оппозиционера за рубеж.

В частности, в апреле 2018 года, когда Навальный отдыхал с семьей в Египте, с его счета были сняты 3 биткоина — более 1 миллиона рублей. В мае того же года с кошелька были сняты еще 5 биткоинов — тогда оппозиционер проводил отпуск в Италии. Также в прошлом году политик побывал в Латвии, Венгрии, Польше, Германии, США, Австрии и Испании — за время этих поездок с его счетов были сняты почти 90 биткоинов.

Еще одно снятие средств пришлось на январь 2019 года — тогда Навальный потратил 9,9 биткоина, отдыхая в Таиланде.

Ранее в апреле сообщалось, что Навальный получил более 62 миллионов рублей за размещение компромата. Отмечалось, что средства поступали на два биткоин-кошелька оппозиционера накануне публикаций ФБК.

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