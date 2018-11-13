Навальный захотел за границу и сразу выплатил два миллиона штрафа

Оппозиционер Алексей Навальный оплатил наложенный на него по делу «Кировлеса» штраф, из-за которого ему ранее запретили покидать Россию. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

«Сообщаем, что после того, как службой была подтверждена информация о наличии неисполненного судебного решения (о взыскании материального ущерба в пользу Кировского областного предприятия "Кировлес") и примененных в связи с этим ограничений, должником Навальным А. А. оперативно и в полном объеме оплачена задолженность», — уточнили в ведомстве.

Материалы по теме Условно свободен Алексею Навальному не заменили условное тюремное наказание реальным

Там добавили, что в настоящее время все наложенные на Навального ограничения отменены. «Оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется», — подчеркнули в ФССП.

Ранее во вторник оппозиционер сообщил, что ему запретили покидать Россию. По словам Навального, у него забрали паспорт при прохождении погранконтроля, когда он собирался вылететь на заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу. При этом Навальный настаивал, что никаких неоплаченных штрафов у него нет, а еще две недели назад он беспрепятственно выезжал за границу.

В то же время «Интерфакс» сообщал, что запрет может быть связан с взысканием ущерба по делу «Кировлеса». 9 ноября в отношении Навального межрегиональным отделом по исполнению особых исполнительных производств Кирова было возбуждено дело о взыскании 2 миллионов 164 тысяч рублей в качестве возмещения «ущерба, причиненного преступлением».

В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за хищение имущества госпредприятия «Кировлес». Первый приговор по этому делу был вынесен в июле 2013 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!