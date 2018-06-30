Навальный улетел в Европу накануне митингов

Оппозиционер Алексей Навальный утром в субботу, 30 июня, улетел в Будапешт. Видео, на котором запечатлено, как он вместе с семьей проходит на посадку в аэропорту Внуково, очевидцы опубликовали на YouTube.

В воскресенье, 1 июля, в семи российских городах должны пройти согласованные митинги против повышения пенсионного возраста, которые инициировал Навальный. При этом сам оппозиционер на своей странице в Facebook рассказал, что за ним якобы установлена слежка, и пояснил, что на всякий случай решил покинуть страну накануне акций.

Ранее Навальный уже отправлялся с семьей за границу вместо того, чтобы участвовать в митингах, которые он поддерживал. Так, 12 мая, накануне согласованного мэрией Москвы митинга в защиту свободы интернета, он улетел в Италию. После этого оппозиционер посетовал, что готовился к аресту и перенес все дела, а теперь ему нечего делать.

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