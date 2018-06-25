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Навальному продлили испытательный срок по делу «Кировлеса»

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Алексей Навальный

Симоновский суд Москвы в понедельник, 25 июня, по ходатайству ФСИН России продлил Алексею Навальному испытательный срок по делу «Кировлеса» на один год. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Продлить Навальному испытательный срок до 8 июля 2019 года», — огласила решение судья Светлана Туманина. Также оппозицонер каждый понедельник должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Это значит, что Навальный не сможет принимать участие в выборах еще 11 лет, до 2029 года.

Основанием для этого решения стали доказательства, предъявленные в заседании заявителем, начальником филиала №15 уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Москве. По данным ФСИН, у Алексея Навального есть три правонарушения, за каждое из которых он привлекался к ответственности в административном порядке.

Защита Навального и сам политик уже заявили, что обжалуют решение в вышестоящей инстанции — в Мосгорсуде. По мнению юристов, дело рассматривалось с нарушениями: они утверждают, что при наличии адвоката по соглашению в процесс нельзя привлекать назначенного следственными органами защитника, как было сделано на этом процессе. При этом суд несколько раз отказал в отложении рассмотрения из-за болезни его защитника.

Также защитник Навального Ольга Михайлова заявила, что намерена обратиться в Адвокатскую палату с ходатайством о лишении адвоката Лидии Маликовой, которая защищала оппозиционера на заседании, адвокатского статуса за нарушение Кодекса адвокатской этики.

8 февраля 2017 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, а его подельника (по версии следствия) Петра Офицерова — к четырем годам, также условно. Обоим испытательный срок был назначен в полтора года.

Навальный и Офицеров в 2013 году были приговорены по делу «Кировлеса» к пяти и четырем годам условно за растрату имущества предприятия. Ранее по этому же делу был осужден и бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев — четыре года условно.

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