В сети подсчитали зарубежные вояжи Навального и позавидовали

В сети появилось видео, на котором запечатлен оппозиционер Алексей Навальный, улетающий из московского аэропорта в Италию. Об этом пишет Ura.ru.

Отмечается, что блогер покинул Россию накануне согласованного мэрией Москвы митинга в защиту свободы интернета, который намечен на 13 мая. Помимо этого, Навальный ожидает заседания по делу об организации несанкционированной акции 5 мая, которое, как сообщало РИА Новости, было отложено на 15 мая. После этого оппозиционер посетовал, что готовился к аресту и перенес все дела, а теперь ему нечего делать, передавала «Медиазона».

В Twitter подсчитали, что это уже седьмая по счету поездка Навального за рубеж за последний год.

— Mike Tyson, NYC mayor (@mertysonyork) 12 мая 2018, 15:32

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