Навального не пустили за границу

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему запретили покидать Россию. Он собирался вылететь на заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу. Соответствующую информацию политик разместил в Instagram во вторник, 13 ноября.

«На погранконтроле забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных», — сообщил он.

Навальный отмечает, что пограничники не объясняют, почему ему нельзя выезжать из страны. По словам оппозиционера, неоплаченных штрафов у него нет, а еще две недели назад он беспрепятственно выезжал за границу.

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В копии уведомления, опубликованной на сайте Навального, отмечается, что выезд за границу ему ограничен Федеральной службой судебных приставов в соответствии со статьей 15 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Конкретные причины в документе не указаны.

Между тем, по данным «Интерфакса», запрет может быть связан с взысканием ущерба по «делу Кировлеса». 9 ноября в отношении Навального межрегиональным отделом по исполнению особых исполнительных производств Кирова возбуждено дело о взыскании 2 миллионов 164 тысяч рублей в качестве возмещения «ущерба, причиненного преступлением».

В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно за хищение имущества госпредприятия «Кировлес». Первый приговор по этому делу был вынесен в июле 2013 года. В 2014-м оппозиционера приговорили 3,5 годам условного заключения по делу «Ив Роше» о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

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