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В Кремле отреагировали на новое задержание Навального

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Алексей Навальный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ничего не знают о причинах нового задержания блогера Алексея Навального, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, мы тоже об этом узнали из сообщений СМИ. Поэтому я никак не могу прокомментировать, я не знаю в связи с чем, почему. Это, наверное, нужно ждать информацию от наших правоохранительных органов», — сказал Песков.

Утром 24 сентября на выходе из спецприемника сотрудники полиции снова задержали Навального и доставили в Даниловский ОВД. На него завели административное дело по статье о нарушениях при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека.

27 августа Навального арестовали на 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия. Поводом послужила январская «забастовка избирателей», которую организовал оппозиционер.

В марте 2018 года Песков, комментируя политическую стратегию Навального, назвал его нарциссом и эгоистом. Он добавил, что при желании Навальный мог бы объединиться с другими политическими силами и «сделать оппозиционную палитру более состоятельной».

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