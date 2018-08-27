Россия
 
Последние новости
Сирия подготовилась к удару США
Доказано существование древней цивилизации инженеров
Назван единственный страх Лукашенко
Алкоголь скроют от празднующих москвичей 
Россиянина признали лучшим вратарем НХЛ
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
В Саудовской Аравии задумались о рыночной экономике
«Молчаливый Боб» похудел до неузнаваемости
Европа отказалась быть вассалом США
Новости партнеров

Навального вновь арестовали

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Навальный

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 августа.

Защита Навального намерена обжаловать это решение.

25 июня Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН России продлил оппозиционеру испытательный срок по делу «Кировлеса» на один год. Таким образом он не сможет принимать участие в выборах до 2029 года.

28 января Навальный был задержан во время несогласованной акции на Тверской улице. В отношении него был составлен административный протокол о нарушении порядка организации митинга. В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

В конце декабря Навальный начал призывать бойкотировать президентские выборы после отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатуру. В ЦИК пояснили, что у него имеется судимость по тяжкой статье.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче
Навальный улетел в Европу накануне митингов
Навальному продлили испытательный срок по делу «Кировлеса»
Другие материалы рубрики
Россия00:0126 августа

«Это был настоящий бизнес»

В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
17:02Сегодня

Тайфун затопил Приморье

15:16Сегодня

Путин сходил в горы с министром обороны и директором ФСБ

11:3926 августа

Андрей Воробьев поздравил жителей Домодедова с Днем города

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
15:47Сегодня

Путину доложили о митингах против пенсионной реформы

14:23Сегодня

Российским первоклассникам раздали дневники с напутствием от арестанта

14:0125 августа

Четыре жителя Москвы обналичили миллиард рублей и поплатились

Россия00:0223 августа

«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»

Как родители спасают детей от ФСБ
13:11Сегодня

Путин пообещал помочь горняку с квартирами

14:3924 августа

В Башкирии сгорел тираннозавр Рекс

08:16Сегодня

Минэкономики предложило переделить Россию

Россия
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Тайфун затопил Приморье
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
Путин сходил в горы с министром обороны и директором ФСБ
Путину доложили о митингах против пенсионной реформы
Российским первоклассникам раздали дневники с напутствием от арестанта
Путин пообещал помочь горняку с квартирами
Все материалы
Мир
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
Сирия подготовилась к удару США
Франция собралась сотрудничать с Россией вместо США
США обвинили в усилении для удара по Сирии
Сирия и Иран заключили оборонный союз
ООН обнаружила геноцид мусульман
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Назван единственный страх Лукашенко
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Несостоявшийся глава ДНР сбежал на Украину
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Европа отказалась быть вассалом США
В Саудовской Аравии задумались о рыночной экономике
Путин оценил эффективность российского ответа на санкции
Россия замахнулась на очередной советский рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Русские мафиози Пельмень и Ленни Джи пошли под суд в Нью-Йорке
В США арестованного вора в законе по кличке Брат ранили колумбийцы
Сотрудника ФСБ задержали с 8 килограммами наркотиков в колесах машины
ГИБДД показала новые водительские права
Все материалы
Наука и техника
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
«Роскосмос» поспорил с Минобороны
В США испытали новую многоразовую ракету
Раскрыты характеристики новой ракеты С-400
США показали аналог «Искандера»
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian Бедная Маша
Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
Россиянина признали лучшим вратарем НХЛ
Канадский тренер рассказал о неверном представлении о русских в США
Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной
Смолов остался без приглашения в сборную после провала на ЧМ-2018
Футболист прыгнул за мячом и заработал «жуткий» перелом
В зените славы
Дзюба стал лучшим российским футболистом в 30 лет. Надолго ли?
Все материалы
Культура
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Цензура, война и изоляция от чужаков»
Как работает пропаганда в наши дни
«Молчаливый Боб» похудел до неузнаваемости
Гречка отказалась от выступления «только для проголосовавших на выборах»
Жена Караченцова рассказала о раковой опухоли актера после лечения в Израиле
Актер предстанет перед судом за изнасилование 40-летней давности
Все материалы
Интернет и СМИ
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Совратившую подростка актрису изгнали из телешоу
Цыгане назвали виновных в ненависти к цыганам
В сети высмеяли дырявый украинский поезд
Российский тяжеловес «уничтожил» владельца «рук-базук»
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами
Выпущено кружевное белье для мужчин
Раскрыт тайный кумир Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира
Пилот посадил самолет со сломанными крыльями
Унесенных в Черное море россиян спустя пять дней спас Христос
Полсотни мигрантов взяли штурмом пляж с туристами
Все материалы
Из жизни
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Невеста заставила гостей скинуться на шикарную свадьбу и отменила ее
Нелегальные мигранты затерялись в кишащем крокодилами лесу
Американцы собрали для бомжа 400 тысяч долларов и передумали ему помогать
Кореец проехал на скутере 37 стран и лишился его в Великобритании
Все материалы
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Провал машины-катамарана
Экстраординарная звезда Ле-Мана, которая так и не взошла
Слоны тоже умеют летать
Что нужно вытряхнуть из роскошного Bentley Continental GT, чтобы получилась гоночная машина?
Львы и гепарды с четырьмя колесами
Автопроизводители разобрали имена всех диких кошек — как так получилось?
Раскрыта внешность нового пятидверного BMW M8
Ferrari 250 GTO продали за рекордные 3,3 миллиарда рублей
Дебютировал 1750-сильный автомобиль-ящер
Все материалы
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
Пора в избу
Как выглядят самые красивые домики в глуши
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Все материалы