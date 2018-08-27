Навального вновь арестовали

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру Алексею Навальному 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 августа.

Защита Навального намерена обжаловать это решение.

25 июня Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН России продлил оппозиционеру испытательный срок по делу «Кировлеса» на один год. Таким образом он не сможет принимать участие в выборах до 2029 года.

28 января Навальный был задержан во время несогласованной акции на Тверской улице. В отношении него был составлен административный протокол о нарушении порядка организации митинга. В мероприятии приняли участие около тысячи человек.

В конце декабря Навальный начал призывать бойкотировать президентские выборы после отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатуру. В ЦИК пояснили, что у него имеется судимость по тяжкой статье.

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