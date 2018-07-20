Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче

Автоматическое привлечение участников несогласованных митингов к ответственности за неповиновение полицейским неприемлемо. Такую позицию выразил Верховный суд России (ВС), рассматривая дело пенсионерки Ирины Юргилевич из Санкт-Петербурга, участвовавшей в акции оппозиционера Алексея Навального летом 2017 года, передает «Интерфакс».

В решении ВС, в частности, говорится, что неподчинение стражам порядка со стороны митингующих охватывается диспозицией статьи о нарушении правил проведения митингов (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). В таких случаях не следует наказывать людей еще и по отдельной статье КоАП о неповиновении (часть 3 статьи 19.3).

Такая позиция была изложена в пункте 33 постановления Пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года. Дело Юргилевич стало первым случаем ее применения на практике

Решение высшего судебного органа, по словам экспертов, создает прецедент, который может повлечь существенные изменения в работе правоохранителей. «Наказание по статье 19.3 КоАП РФ предусматривает административный арест, значит, задерживать можно на срок до 48 часов. По статье 20.2 КоАП РФ административный арест не предусмотрен. Таким образом, исходя из вынесенного ВС РФ постановления, административное задержание на срок свыше трех часов не является законным. За исключением определенных ситуаций, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ», — объяснил суть изменений агентству адвокат Сергей Голубок.

В феврале прошлого года Верховный суд, по указанию Конституционного суда, пересмотрел дело Ильдара Дадина, которого привлекли к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных пикетах. Дадин пытался оспорить положения самой статьи 212.1 УК РФ, как противоречащей Конституции. Однако оправдан он был из-за того, что на момент возбуждения дела не вступили в силу два постановления об административных правонарушениях, которые лежали в основе обвинения.

За Дадиным признали право на реабилитацию и присудили 2,2 миллиона рублей компенсации за заключение.

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