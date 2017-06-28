Дадин счел недостаточными 2,2 миллиона рублей компенсации за заключение

Активист Ильдар Дадин обжаловал решение суда о выплате ему 2,2 миллиона рублей в качестве компенсации за неправомерное уголовное преследование. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Алексей Липцер.

Дадин намерен добиться взыскания пяти миллионов рублей из госказны за причиненный ему моральный вред.

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Прежде это решение, по данным агентства, было обжаловано Минфином, выступавшим ответчиком в суде.

Размер компенсации был оглашен Железнодорожным судом 31 мая. Дадин стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста (статья 212.1 УК РФ). За это активиста в декабре 2015 года приговорили к трем годам заключения. Через год Дадин пожаловался на избиения в исправительной колонии, однако проверка эту информацию не подтвердила.

В феврале 2017 года дело Дадина было пересмотрено Верховным судом по указанию Конституционного суда. При этом прокуратура встала на сторону защиты, признав, что на момент возбуждения дела не вступили в силу два постановления об административных правонарушениях, лежавших в основе обвинения. Активист был освобожден, за ним признали право на реабилитацию.