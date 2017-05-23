Дадину присудили премию фонда Немцова

Активист Ильдар Дадин стал лауреатом премии Фонда Бориса Немцова в 2017 году. Об этом в Facebook написал председатель организации Владимир Кара-Мурза — младший.

«Совет Фонда Бориса Немцова определил лауреата ежегодной премии за смелость в отстаивании демократических ценностей. Им стал Ильдар Дадин», — отметил Кара-Мурза — младший.

Церемония вручения премии состоится в немецком Бонне в День России 12 июня.

Кандидатом на премию выдвигали правозащитные организации. В лонг-лист премии вошли 30 человек, сообщалось на сайте фонда. После этого в течение месяца на сайте «Новой газеты» шло читательское голосование, в результате которого определилась пятерка финалистов. В шорт-листе премии, помимо Дадина, значатся политик Алексей Навальный, правозащитник и журналист Зоя Светова, активист Сергей Мохнаткин и брянский школьник Максим Лосев, организовавший акцию 26 марта в своем городе.

В 2016 году награда фонда Немцова досталась члену партии «Яблоко» Льву Шлосбергу.

Дадин стал первым, кого осудили по статье 212.1 УК РФ за участие в несогласованных акциях протеста. В декабре 2015-го активиста приговорили к трем годам колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7 в Сегеже, где он отбывал наказание, однако проверка не выявила нарушений прав осужденного. Приговор Дадину был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Активист вышел на свободу 26 февраля.

