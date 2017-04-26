Дадина оштрафовали за нарушение правил пикетирования

Тверской суд Москвы в среду, 26 апреля, оштрафовал оппозиционера Ильдара Дадина за нарушение правил проведения одиночного пикета, сообщает РИА Новости.

Активисту придется заплатить 15 тысяч рублей. Как заявили в полиции, на Дадина завели административное дело из-за того, что в его одиночном пикете участвовали еще два человека.

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Дадин был задержан 2 апреля в Москве во время проведения акции у здания столичного управления МВД России.

Дадин стал первым, кого осудили по статье 212.1 УК РФ за участие в несогласованных акциях протеста. В декабре 2015 года активиста приговорили к трем годам колонии общего режима. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на избиения в ИК-7 в Сегеже, где он отбывал наказание. После проверки в региональном управлении Следственного комитета заявили, что нарушений прав осужденного не выявили.

Приговор Дадину был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Активист вышел на свободу 26 февраля.

Оказавшись на свободе, Дадин стал выходить на одиночные пикеты. 10 марта его задержали из-за отсутствия паспорта во время акции около здания Федеральной службы исполнения наказаний. После установления личности активиста отпустили.