Силовые структуры
 

Дадина отпустили из отделения полиции

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Ильдар Дадин
Ильдар Дадин

Активиста Ильдара Дадина, задержанного во время проведения одиночного пикета, отпустили из ОВД «Тверское». Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила ТАСС его супруга Анастасия Зотова.

По ее словам, он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам.

О том, что активист проходит свидетелем по делу, которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц, рассказал в воскресенье один из его адвокатов Алексей Липцер. «Он ничего знать не может, непонятно, почему они его хотят допросить», — добавил защитник.

Ильдар Дадин был задержан 2 апреля у здания столичного управления МВД России.

1 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СКР, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.

В декабре 2015 года Ильдар Дадин был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве, в марте 2016-го срок был сокращен на полгода. 22 февраля приговор был отменен Верховным судом. Спустя четыре дня активист вышел на свободу.

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