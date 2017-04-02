Дадина вновь задержали в Москве во время пикета

Активист Ильдар Дадин вновь задержан в Москве во время проведения одиночного пикета. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье, 2 апреля, его адвокат Ксения Костромина.

По ее информации, он проводил акцию у здания столичного управления МВД России. Других подробностей она не привела.

«Предполагается, Ильдара отвезли в ОВД "Тверской"», — заявил агентству другой адвокат активиста Алексей Липцер.

15 марта сообщалось, что Дадин подал в Замоскворецкий следственный отдел Следственного комитета заявление на полицейских, задержавших его во время одиночного пикета 10 марта. Он проводил его около здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по очереди с оппозиционером Львом Пономаревым. Активиста задержали из-за отсутствия паспорта и отпустили после установления личности.

Отбывавший наказание за многократные нарушения на митингах Дадин вышел на свободу 26 февраля. Приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

В декабре 2015 года активист был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве. В марте 2016-го срок заключения сократили на полгода.